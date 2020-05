Nueva película de Edgar Wright postergó su estreno

Malas noticias para los fanáticos de Edgar Wright, esto porque su próxima película "Last Night in Soho" postergó su estreno.

Según informó Variety, la cinta que originalmente se iba a estrenar el 25 de septiembre de este año, ha sido aplazada hasta 2021.

Esta película del director de "Baby Driver" tiene en su elenco a Thomasin McKenzie ("Jojo Rabbit"), Anya Taylor-Joy ("The Witch"), Matt Smith ("Doctor Who") y Diana Rigg ("Game of Thrones"). Su trama ha sido definida como de terror.

"La próxima película de terror de Edgar Wright vio su postproducción afectada por la pandemia y ya no llegará a su fecha de lanzamiento original del 25 de septiembre", señalaron en el portal estadounidense.