Olivia Wilde llevará al cine la historia de la gimnasta Kerri Strug

La actriz y cineasta Olivia Wilde, que brilló el año pasado con su debut tras las cámaras "Booksmart" (2019), llevará al cine la historia de Kerri Strug, una gimnasta estadounidense que se convirtió en una de las grandes protagonistas de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

Con el título "Perfect" y basada en el libro "Landing On My Feet, A Diary Of Dreams" escrito por Strug y John P. Lopez, esta película acaba de ser comprada por Searchlight Pictures tras una puja en la que participaron otras compañías como A24, Warner Bros. o Paramount.

Strug dejó una de los momentos más recordados de los JJ.OO. de Atlanta 1996 cuando, pese a estar lesionada en un tobillo, hizo un último salto al potro que contribuiría decisivamente a que el equipo estadounidense se llevara la medalla de oro.

La joven, que saludó a los jueces a la pata coja, no podía ni caminar tras el salto, tuvo que ser ayudada por sus entrenadores para abandonar la pista y fue llevada en brazos por su entrenador a la ceremonia de medallas.

Estas imágenes convirtieron a Strug en todo un icono en Estados Unidos por su máxima entrega y sacrificio en el deporte.

Conocida como actriz principalmente por "House", Wilde fue una de las sorpresas del año pasado en el cine con su debut como directora en "Booksmart", una deslumbrante comedia feminista que protagonizaron Beanie Feldstein y Kaitlyn Dever.

"Booksmart" recibió el respaldo unánime de la crítica (tiene un 97 % de reseñas positivas en el agregador Rotten Tomatoes) y, aunque no logró un gran éxito en taquilla, se llevo el premio a la mejor ópera prima en los premios Spirit del cine independiente.

"Perfect" no es el único proyecto que Wilde tiene entre manos como directora, ya que el pasado verano se dio a conocer que también quiere llevar a cabo el thriller psicológico "Don't Worry, Darling"