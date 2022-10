Paparazzi terminó hospitalizado tras captar a Margot Robbie y Cara Delevingne en Argentina

Un fotógrafo argentino terminó con serias lesiones luego de paparazzear a las actrices Margot Robbie y Cara Delevingne en un restaurante de Buenos Aires.

De acuerdo a La Nación, el fotógrafo Pedro Alberto Orquera captó a las estrellas en un exclusivo local bonaerense y comenzó a fotografiarlas. Sin embargo dos guardaespaldas se percataron y se acercaron a él a pedirle que no divulgara esas imagenes.

Allí comenzó un altercado en el que, según el parte policial, dos ingleses identificados como Jac Rhis Hopkins y Josei Mac Namara Callum persiguieron y golpearon a Orquera.

"Sufrí una encerrona terrible y después tuve una persecución, porque me corrieron. Yo iba con la cámara en la mano tratando de resguardarla a ella y al material. En un momento sentí como que alguien me pateó y me empujó. A toda velocidad fui a parar al piso", relató el paparazzi, que terminó con una fractura expuesta del codo derecho y una herida sangrante en la cabeza.

"Todo ocurrió cuando el damnificado intentó sacarle fotos a las actrices Margot Robbie y Cara Delevingne en un restaurante ubicado en Rocha al 800 y dos de sus acompañantes intentaron evitar dicho accionar. Con tales fines comenzaron un forcejeo que derivó en las lesiones descriptas", detalla el documento en el que quedó plasmada la denuncia.

Por ahora el paparazzi está a la espera de recibir una hora para cirugía tras las lesiones que sufrió.