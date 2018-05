Praga tendrá plaza con el nombre del cineasta Milos Forman

El director de cine checo estadounidense Milos Forman, fallecido en abril pasado a 86 años, tendrá una plaza dedicada a su nombre en el centro de Praga, informó hoy la alcaldesa de la capital checa, Adriana Krnacova.

"Hace un año concedimos al señor Forman la ciudadanía de honor, pero no pudo venir a recogerla, por lo que estoy contenta de que le hayamos podido decir adiós así", declaró Krnacova en rueda de prensa.

"Toda su vida hizo grande no sólo a Praga, sino a toda la República Checa, y por eso es razonable que su nombre aparezca en un lugar destacado del centro de la ciudad", añadió.

El lugar elegido para honrar a Forman es la plazoleta delante del hotel Intercontinental, entra las calles Parizska, Bilkova, Eliska Krasnohorska y Namesti Curieovych.

Forman se graduó en la escuela de cine FAMU en la entonces capital checoslovaca y debutó en 1963 con los cortos "Si no estuvieran las musas" y "Audición", mientras que su inicio en largometrajes fue con "Black Peter".

Nacido en la localidad checa de Caslav en 1932, Milos Forman no saltó a la fama hasta que emigró a Estados Unidos, por razones políticas, a finales de los años sesenta.

Logró en Hollywood grandes éxitos como "One Flew Over the Cuckoo's Nest" (1975), galardonada con cinco Oscars, y "Amadeus" (1984), distinguida con ocho estatuillas.