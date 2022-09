Los Globos de Oro volverán a ser televisados en 2023

Tras un evento privado este año, sin famosos ni televisión, los Globos de Oro volverán a ser televisados por NBC en la edición 2023.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y NBC lograron un acuerdo luego de que en 2021 el canal decidiera no transmitir la edición de enero pasado para presionar a la asociación a realizar una reforma que incluyera el ingreso de nuevos miembros. "Suponiendo que la organización ejecute su plan, tenemos la esperanza de estar en condiciones de emitir la gala en 2023", dijo la cadena en esa ocasión.

La no transmisión este 2022 de los Globos de Oro se debió a un boicot por una falta de diversidad que acusaban compañías como Warner Bros., Netflix y la agrupación Time's Up.

La edición 80 de los Globos de Oro se entregarán el martes 10 de enero de 2023 en Beverly Hills, California.

We are ecstatic to announce the return of the Golden Globe Awards on NBC January 10th, 2023! Stay tuned this December 12th for nominees! 🏆https://t.co/vRaCTM1oUf pic.twitter.com/Sxji30r08v