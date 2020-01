Tina Fey y Amy Poehler serán las anfitrionas de los Globos de Oro 2021

Tina Fey y Amy Poehler volverán a ser anfitrionas de los Globos de Oro en la edición 2021, seis años después de su última aparición en la premiación.

"NBC ha sido durante mucho tiempo el hogar de dos de las personas más divertidas del planeta, Tina Fey y Amy Poehler, y no queríamos esperar más para compartir la gran noticia de que volverán a encabezar los Globos", dijo en un comunicado Paul Telegdy, presidente de NBC Entertainment.

El dúo de comedia, que anteriormente protagonizó juntos "Saturday Night Live", fue anfitrión por última vez en la edición de 2015 luego de estar también al frente en 2013 y 2014.

La ceremonia de los Globos de Oro de este año tuvo a Ricky Gervais como conductor por quinta vez. Desde que Poehler y Fey fueron los últimos anfitriones, la premiación de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood ha recurrido a Gervais, Jimmy Fallon, Seth Meyers y la dupla Andy Samberg y Sandra Oh.

High fives for everyone! Amy Poehler and Tina Fey are hosting the @goldenglobes 2021. #TCA20



A THREAD - pic.twitter.com/3g9nEK05lL