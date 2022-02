Amor nominado: Las parejas que postulan a un premio en los Oscar 2022

Dentro de las nominaciones reveladas este martes para los Oscar 2022, llamó la atención que dos parejas competirán en las categorías actorales por su participación en tres cintas.

El matrimonio de Penélope Cruz y Javier Bardem (que se casaron en 2010 y tienen dos hijos) buscará quedarse con una estatuilla por roles principales: Cruz compite como Mejor Actriz por "Madres Paralelas", mientras que Bardem postula como Mejor Actor por "Being the Ricardos".

Es la cuarta nominación de Cruz y hasta ahora ha conseguido un galardón, en 2009 por "Vicky Cristina Barcelona" como Mejor Actriz Secundaria. Bardem también tiene cuatro nominaciones y ha triunfado una sola vez, en 2008 por "Sin lugar para débiles" como Mejor Actor Secundario.

Con esto, Cruz y Bardem son el sexto matrimonio nominado en una misma edición tras Lynn Fontanne y Alfred Lunt (1932), Frank Sinatra y Ava Gardner (1954), Elsa Lanchester y Charles Laughton (1958), Rex Harrison y Rachel Roberts (1964), y Richard Burton y Elizabeth Taylor (1967).

En tanto, Kirsten Dunst y Jesse Plemons (comprometidos desde 2017 y con dos hijos) fueron nominados por sus actuaciones en "The Power of the Dog": Dunst como Mejor Actriz Secundaria y Plemons como Mejor Actor Secundario.

Las nominaciones de Dunst y Plemons son las primeras que ambos han tenido por parte de la Academia.