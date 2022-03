Will Smith y Chris Rock protagonizan comentado momento en los Oscar 2022

Los actores Will Smith y Chris Rock protagonizaron un comentado momento durante la ceremonia de los Oscar 2022.

Mientras el comediante realizaba chistes sobre el escenario del Dolby Theatre nombró a Jada Pinkett Smith, la esposa del actor de "King Richard". Ante eso Smith se le acercó con paso firme y le dio un fuerte golpe a su colega, quien intentó esquivarlo y quedó descolocado.

Mientras el audio de la transmisión desapareció, Wil Smith volvió a su puesto y le gritó a Rock: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca".

Según medios presentes la audiencia del teatro quedó en silencio ante el insólito momento, mientras Chris Rock trataba de reanudar su acto.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f--king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL