El Festival de Cannes regresa tras un año de suspensión

Después de un año de su postergación, este martes se podrá sintonizar la 74 edición del importante certamen del séptimo arte, El Festival de Cannes. "The French Despatch" de Wes Anderson, "Flag Day" del director y actor Sean Penn y "Benedetta" de Paul Verhoeven forman parte de los 24 filmes que finalmente se estrenarán y además competirán por la Palma de Oro.

La película de Anderson y su elenco serán los asistentes del esperado evento: nombres como Timothée Chalamet, Adrien Brody, Benicio del Toro, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Bill Murray, Owen Wilson, Liev Schreiber, Edward Norton, Willem Dafoe, Saoirse Ronan y Anjelica Huston pasarán por la alfombra roja la próxima semana.

En el caso del holandés Verhoeven, se presentará con una historia de amor entre una monja y otra mujer en la Italia del siglo XVII.

Por su lado, Penn regresará a Cannes como director y actor tras fracasar hace cinco años con el melodrama "The Last Face". En su nueva apuesta, protagoniza la cinta junto a sus hijos Hopper y Dylan.

De la misma forma, se suman al evento y competencia el francés Jacques Audiard con "Les Olympiades", una moderna historia de amor, el italiano Nanni Moretti, con "Tre piani", que se enfoca en las relaciones de vecinos de un edificio de vecinos y tal como Sean Penn, es protagonizada por su mismo realizador.

Es director de cine Francés, Leo Carax, el encargado de introducir el esperado evento, en el también participará: su película "Annette" también formará parte de la competición.

Pero en Cannes no es todo en una contienda. Documentales como "JFK Revisited: Through The Looking Glass" de Oliver Stone, "The Velvet Underground" dirigida por Ari Folman y la película "Stillwater" de Tom McCarthy –y que cuenta con las actuaciones de Matt Damon–se visualizarán ese día, entre otros filmes.