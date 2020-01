“Joker” confirma su éxito al imponerse en los SAG Awards

La noche de este domingo 19, el Sindicato de Actores de Estados Unidos realizó la 26 edición de los SAG Awards, en donde la película "Joker" y la serie "The Marvelous Mrs. Maisel" fueron las grandes ganadoras.

La cinta protagonizada por Joaquin Phoenix logró imponerse como Mejor Actor, confirmando su camino triunfal en la temporada de premios de cara a la entrega de los Oscar en febrero.

En tanto, Brad Pitt logró el premio Mejor Actor de Reparto por "Once Upon a Time in Hollywood", Renee Zellweger fue elegida Mejor Actriz por "Judy" y "Parasite" triunfó como Mejor Elenco.

En televisión, el galardón para Mejor Elenco de Drama fue para "The Crown", mientras que en el género Comedia "The Marvelous Mrs. Maisel" ganó como Mejor Elenco y su protagonista Tony Shalhoub ganó como Mejor Actor en una Serie de Comedia.

Después de cinco nominaciones fallidas, Peter Dinklage se impuso como Mejor Actor en Serie de Drama, mientras que Jennifer Aniston logro la sorpresa al ganar como Mejor Actriz.

Revisa la lista completa de ganadores de los SAG Awards 2020.

TELEVISIÓN

Mejor Elenco en Serie de Drama

"The Crown"

Mejor Actor en Serie de Drama

Peter Dinklage, "Game of Thrones"

Mejor Actriz en Serie de Drama

Jennifer Aniston, "The Morning Show"

Mejor Elenco en Serie de Comedia

"The Marvelous Mrs. Maisel"

Mejor Actor en Serie de Comedia

Tony Shalhoub, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Mejor Actriz en Serie de Comedia

Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag"

Mejor actor en película para televisión o serie limitada

Sam Rockwell, "Fosse/Verdon"

Mejor actriz en película para televisión o serie limitada

Michelle Williams, "Fosse/Verdon"

Mejor Reparto de Especialistas en una Serie de Drama

"Game of Thrones"

CINE

Mejor Elenco

"Parasite"

Mejor Actor Protagónico

Joaquin Phoenix, "Joker"

Mejor Actriz Protagónica

Renee Zellweger, "Judy"

Mejor Actor de Reparto

Brad Pitt, "Once Upon a Time in Hollywood"

Mejor Actriz de Reparto

Laura Dern, "Marriage Story"

Mejor Reparto de Especialistas en una Película

"Avengers: Endgame"