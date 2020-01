"Joker" lidera las nominaciones a los BAFTA británicos

Con 11 nominaciones, "Joker" de Todd Phillips encabeza las nominaciones a los premios BAFTA del cine británico, que se entregarán el 2 de febrero.

"The Irishman" de Martin Scorsese y "Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino, con 10 nominaciones, y "1917" de Sam Mendes, con nueve, son las otras cintas favoritas de la premiación a cargo de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, a menudo considerada como la equivalente británica de los Oscar estadounidense.

Junto a "Joker", las otras cintas que optan al galardón de Mejor película son "1917", "The Irishman", "Once upon a Time... in Hollywood" y "Parasite".

El drama psicológico postula entre otros, además, a Mejor director, Mejor guión adaptado y Mejor actor para Joaquin Phoenix, categoría en la que aparecen también Leonardo Dicaprio ("Once Upon a Time in Hollywood"), Adam Driver ("Marriage Story"), Taron Egerton ("Rocketman") y Jonathan Pryce ("The Two Popes").

Mientras, las nominadas a Mejor actriz son Jessie Buckley por "Wilde Rose", Saoirse Ronan por su papel en "Little Women", Scarlett Johansson por "Marriage Story", Charlize Theron por su rol en "Bombshell" y Renée Zellweger por "Judy".

La ceremonia de entrega de premios BAFTA tendrá lugar en el Royal Albert Hall de Londres el 2 de febrero.