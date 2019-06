Quentin Tarantino eligió su película favorita de Marvel

El director estadounidense Quentin Tarantino afirmó estar poniéndose al día con el Universo Cinematográfico de Marvel y confesó cuál es su película favorita de la saga de superhéroes.

Según una entrevista con Empire, el cineasta afirmó no se actualizado con la franquicia "durante los últimos cuatro años. Creo que las únicas películas de cómics que vi el año pasado en las salas de cine fueron 'Wonder Woman' y 'Black Panther'", según recogió CBM.

"Pero hace aproximadamente un par de semanas", siguió Tarantino, "comencé a ponerme al día con algunas de las películas de Marvel para poder ver 'Avengers: Endgame'. Acabo de terminar 'Capitán América: Civil War', así que la siguiente es 'Doctor Strange'".

"En realidad, la última que vi fue 'Thor: Ragnarok'. Me encantó. Fue mi favorita de la serie desde 'The Avengers', drásticamente mi favorita", contó el director, que en las próximas semanas estrenará en cines su más reciente cinta "Once Upon a Time in Hollywood".