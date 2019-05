Quentin Tarantino se enojó con una periodista que le cuestionó la participación de Margot Robbie en su película

Diversas son las críticas que ha generando "Once upon a time in... Hollywood", la nueva película de Quentin Tarantino con Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie.

Y una de las últimas la hizo una periodista del New York Times, en especial sobre el rol de la actriz australiana, quien interpreta a Sharon Tate. Según ella, su participación es escasa en el filme que dura 2 horas y 40 minutos.

Durante una conferencia de prensa, Farah Nayeri le preguntó a Tarantino los motivos del por qué Margot Robbie no tuvo más diálogos en su película. "Debió haber sido una elección deliberada por su parte", dijo la comunicadora.

Tras esto, el cineasta fue categórico. "Bueno, simplemente rechazo tu hipótesis", lanzó, mientras la actriz se encontraba a su lado.

"Creo que los momentos que tuve en la pantalla me dieron la oportunidad de honrar a Sharon. Sentí que tenía mucho tiempo para explorar el personaje, incluso sin un diálogo específico, lo cual es algo interesante", complementó Robbie.