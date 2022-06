Rachel Zegler protagonizará precuela de "Los Juegos del Hambre"

La actriz Rachel Zegler, conocida por su trabajo en "West Side Story", será la protagonista de la precuela de "Los Juegos del Hambre".

Según detalla Deadline, la intérprete encarnará al personaje de "Lucy Gray Baird", una mujer que alguna vez ganó la competencia mostrada en la historia, fue pareja de "Coriolanus Snow" y cuyo destino es incierto.

La cinta, bautizada como "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes", ya tiene en su elenco a Tom Blyth como una versión joven de "Coriolanus Snow", y además cuenta con Francis Lawrence (el director de la trilogía original).

"Como todos, cuando vimos a Rachel Zegler en 'West Side Story' sabíamos que estábamos viendo a una estrella que podría comandar la pantalla para toda una generación. Lucy Gray es el complemento perfecto para ella como actriz", destacó Nathan Kahane, presidente de los estudios Lionsgate.

Esta película tiene su estreno fijado para el 17 de noviembre de 2023.