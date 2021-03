Retrasan estreno de la segunda parte de "Venom"

Los estudios Sony Pictures anunciaron el retraso en tres meses del estreno cinematográfico de la segunda parte de "Venom", la saga de súper héroes que protagoniza Tom Hardy.

Según señala Variety, la película llegará a los cines el 17 de septiembre de este año, en vez del 25 de junio que se había pactado originalmente.

Adicionalmente la producción reveló que el nombre de la cinta será "Venom: Let There Be Carnage".

El retraso en el estreno de la segunda película de "Venom" es solo uno de las decenas de movimientas que ha vivido la industria cinematográfica a raíz de la pandemia.