Retrasan nuevamente el estreno de "Venom: Let there be Carnage"

"Venom: Let there be Carnage", la secuela de la película protagonizada por Tom Hardy, sufrió por quinta vez el retraso de su estreno.

Según reporta Variety, Sony decidió mover la cinta de septiembre para el 15 de octubre de 2021 debido al alza de casos de Covid-19 en Estados Unidos por la variante delta.

Originalmente la película había sido fijada para el 2 de octubre de 2020. Sin embargo la pandemia ha obligado cambiar esa fecha en cinco oportunidades.

La segunda parte de Venom es dirigida por Andy Serkis y protagonizada por Tom Hardy y Woody Harrelson, quien encarnará al villano de esta historia.