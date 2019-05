Retrasan película de Sonic para rediseñar a su protagonista

El estreno de la película live action de "Sonic the Hedgehog" fue retresado debido al rediseño al que someterán a su protagonista, tras las reacciones negativas de los fanáticos por el primer trailer de la producción.

"Nos tomaremos un poco más de tiempo para hacer a Sonic de manera correcta", escribió en Twitter el director Jeff Fowler.

La nueva fecha quedó fijada para el 14 de febrero de 2020, casi cuatro meses después de su estreno original pactado para fines de este año.

La película será un híbrido entre live action (actores reales) y CGI (efectos especiales). Es en este último formato en el que entra el personaje de Sonic, cuyo diseño inicial no dejó satisfechos a los seguidores de la mascota de Sega.

Taking a little more time to make Sonic just right.#novfxartistswereharmedinthemakingofthismovie pic.twitter.com/gxhu9lhU76