Sean Connery, el primer James Bond, falleció a los 90 años

El legendario actor escocés Sean Connery ha muerto a los 90 años, según informó este sábado su familia a la BBC.

El actor deja un extenso legado cinematográfico a sus espaldas, aunque siempre se le recordará por haber sido el primero en dar vida a James Bond, papel que en los años 60 le llevó a conquistar la fama.

Con más de 60 films a su espalda, el escocés protagonizó seis sobre el agente secreto más famoso del cine: "Dr. No" (1962), "From Russia With Love"(1963), "Goldfinger" (1964), "Thunderball" (1965), "007: You Only Live Twice" (1967) y "Diamonds are Forever" (1971).

En este último filme, Connery volvió a ponerse en la piel del agente 007 tras una película en que George Lazenby le tomó el relevo, y con ella batió un récord Guinness: ser el actor mejor pagado por un solo filme.

El escocés se embolsó recibió el pago de 40 millones de dólares, una suma que donó enteramente a su fundación, Scottish International Educational Trust, que apoya la educación de niños con pocos recursos.

Pasaría más de una década, hasta que en 1983 aceptara de nuevo interpretar al agente del MI6, creado por el escritor Ian Fleming, en "Never Say Never Again".

Su carrera continuó imparable hasta que en 1987 su papel de Eliot Ness, en "The Untouchables", le valió el Oscar al mejor actor de reparto, al que se sumaron: dos Baftas y tres Globos de Oro.

Tras estrenar "The League of Extraordinary Gentlemen" en 2003, el actor abandonó la gran pantalla y desde entonces residía en las Bahamas.

"(Es) Un día triste para todos los que conocían y querían a mi padre, y una triste pérdida para toda la gente que disfrutó del don maravilloso que tuvo como actor", sostuvo su hijo Jason Connery, a BBC.