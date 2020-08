Secuela de "Shazam!" revela su título en medio de DC Fandome

En el panel virtual de la película durante DC Fandome se reveló que el título de la secuela de "Shazam!" es "Fury of the Gods" ("Furia de los Dioses" en español).

El panel estuvo liderado por el actor Zachary Levi, junto a figuras de la primera cinta como Jack Dylan Grazer, Asher Angel y el director David F. Sandberg, en el que no pudieron adelantar detalles de la trama pero sí revelaron el título de la cinta.

"Shazam!: Fury of the Gods" comenzará su rodaje en 2021 y su fecha de estreno quedó fijada para el 4 de noviembre de 2022.

BREAKING #DCFANDOME NEWS: The title of the #SHAZAM! sequel was just announced at #DCFanDome⚡️SHAZAM! FURY OF THE GODS ⚡️