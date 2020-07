Seth Rogen: "Fui alimentado con muchas mentiras sobre Israel"

El actor Seth Rogen aseguró que en su infancia como niño judío fue "alimentado con muchas mentiras sobre Israel" acerca de la ocupación de territorios palestinos.

Rogen, cuyos padres se conocieron en un kibutz en Israel, dijo en el podcast del actor Marc Maron que nunca supo que el estado judío había sido creado en un lugar donde vivían palestinos, y que esa información siempre fue omitida.

"Nunca te dicen eso, nunca dicen 'oh, por cierto, vivía gente ahí'. Siempre lo hacen parecer como que llegaron y se asentaron, como si la maldita puerta hubiese estado abierta", indicó el creador de "Pineapple Express".

Por otro lado el artista habló del anti semitismo que ha tenido que enfrentar, siempre con un consejo de su padre. "Él me advirtió 'la gente odia a los judíos, tenlo presente'. Y honestamente estoy agradecido de que se me inculcara eso desde pequeño, porque si no me hubiese sorprendido constantemente con lo mucho que estos malditos odian a los judíos", dijo.