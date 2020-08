Sorpresa: Ben Affleck y Michael Keaton volverán a ser Batman en la película de The Flash

Tras varios rumores, se confirmó que Ben Affleck y Michael Keaton repetirán sus roles de Batman en la próxima película de The Flash, que protagonizará Ezra Miller.

La película que formará parte del Universo Extendido de DC será dirigida por Andy Muschietti, quien confirmó el retorno de Affleck pese a que decidió no interpretar más el papel del Caballero de la Noche.

"Su Batman tiene una dicotomía que es muy fuerte, que es su masculinidad, pero también es muy vulnerable", dijo Muschietti. "Él sabe cómo entregar esa vulnerabilidad desde adentro hacia afuera. Solo necesita una historia que le permita aportar ese contraste, ese equilibrio. Affleck es una parte muy sustancial del impacto emocional de la película", agregó.

Batman de Michael Keaton de la película de Tim Burton de 1989 también aparecerá en lo que Muschietti dijo que era una parte "sustancial".

Se espera que el rodaje de "The Flash" comience en 2021, y por ahora tiene una fecha de estreno programada para el 3 de junio de 2022, sumándose a un universo que también tiene anunciadas la nueva de "The Suicide Squad", "The Batman" de Matt Reeves, "Black Adam" y las secuelas de "Shazam!" y "Aquaman".