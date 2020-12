Sostienen que Matthew Vaughn busca realizar siete películas más de "Kingsman"

Parece que hay "Kingsman" para rato, al menos esa es la intención que se esbozó durante una coferencia donde participó el CEO de Marv Group, Zygi Kamasa.

Según cuenta Deadline, se sostuvo que Matthew Vaughn busca realizar siete películas más de Kingsman.

Con dos películas a la fecha: "Kingsman: The Secret Service" (2014) y "Kingsman: The Golden Circle" (2017), se vendrá un spin-off llamado "The King's Man" dentro de lo confirmado.

"Queremos hacer crecer el negocio y la producción. Tenemos una serie de televisión de Kingsman en proceso y hay otras dos o tres franquicias que se están desarrollando junto con el mundo de Kingsman", sostuvieron los responsables en algún momento.