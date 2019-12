Actor de “The Mandalorian” asegura que “The Rise of Skywalker” es un “fracaso”

El actor Jake Cannavale, parte de la serie "The Mandalorian" compartió sus pensamientos sobre "Star Wars: The Rise of Skywalker" y afirmó que estaba "enojado" por la cinta.

Cannavale recurrió a su Instagram para compartir que pensaba que "The Rise of Skywalker" era un "fracaso" .

"¡Estoy en el universo de Star Wars ahora! Así que seguramente no puedo hablar mal del Episodio IX, ¿verdad? ... incorrecto", dijo. "'The Rise of Skywalker' fue sin duda la peor película de Star Wars. Un fracaso absoluto... peor que 'La Amenaza Fantasma' y 'The Last Jedi' combinados", escribió.

"Honestamente, creo que estaría más enojado... Personalmente, he sido un gran fanático de Star Wars desde que era un niño", siguió, "y me sentí bastante decepcionado por la holgazanería general de esta nueva trilogía".

"También estoy un poco enojado por el derecho a tomar el control de la franquicia en su conjunto básicamente diciendo 'No, no nos gustam los finales geniales que han sido durante décadas, ¡cambiémoslo!'", escribió Cannavale.

"Personalmente, me sentiría bastante deprimido si estuviera en la nueva película de Star Wars (como personaje principal, quiero decir. Si fuera un tipo con un títere alienígena o lo que sea, estaría jodido... pero aún así )", afirmó.

Cannavale es parte de "The Mandalorian" como "Toro Calican", un cazarrecompensas que busca unirse al Gremio y que contrata al "Mandaloriano" para que le ayude.