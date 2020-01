Actor de “The Rise of Skywalker” insinúa versión sin cortes de la película

Dominic Monaghan aseguró en una entrevista que espera que salga a la luz una versión sin cortes de "The Rise of Skywalker" del director J. J. Abrams, afirmando que hay material que no quedó en la versión final.

Monaghan, que interpreta el Episodio IX a "Beaumont Kin", un soldado de la Resistencia, dijo que "al igual que muchos fanáticos de Star Wars, espero que haya un corte del director para que podamos ver más y más de lo que se filmó", en declaraciones a The Hollywood Reporter.

"No estuve allí todo el tiempo, pero incluso en el poco tiempo que estuve, se filmaron tantas cosas que no llegaron a la versión de cines... Oh, hombre, había tantas cosas", agregó el actor.

Las palabras de Monaghan, que compartió con Abrams en la serie "Lost", llegan días después de que una campaña en redes sociales pidiera la versión del director sin cortes luego de que se rumoreara que había material inédito de "The Rise of Skywalker".