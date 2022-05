Cuatro sorpresivos cameos en el debut de "Obi-Wan Kenobi"

Este viernes 27 finalmente se estrenaron los dos primeros capítulos de "Obi-Wan Kenobi", la nueva serie de Star Wars, que presentó algunos interesantes cameos.

La producción de Disney+ se establece 10 años después del "Episodio III - La venganza de los Sith (2005)" y tiene a Ewan McGregor de vuelta como Jedi pero esta vez escondido en Tatooine, velando por Luke Skywalker.

En los primeros dos episodios aparecieron elementos que son parte del universo de Star Wars, aunque también la participación especial de algunas estrellas.

1. Flea

El bajista de Red Hot Chili Peppers es "Vect Nokru", un cazarrecompensas contratado para secuestrar a Leia Organa.

2. Temuera Morrison

El actor que protagoniza "The Book of Boba Fett" y que interpretó a Jango Fett y Soldado Clones en las precuelas apareció precisamente como un ex soldado clon sin hogar que le pide créditos a Obi-Wan Kenobi en Daiyu.

3. Esther-Rose McGregor

La hija de Ewan McGregor interpreta a Tetha Grig, una traficante de drogas que Obi-Wan encuentra en las calles de Daiyu.

4. Juguete T-16 Skyhopper

Obi-Wan Kenobi compra un juguete T-16 Skyhopper para Luke, que el Tío Owen le rechaza y le pide que se mantenga alejado de la familia. Un modelo similar aparece en "A New Hope" con el que juega Luke.