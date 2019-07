Tarantino fue claro en señalar que si hace película de "Star Trek" será su última cinta

Acostumbrado a realizar proyectos originales, Quentin Tarantino sigue dejando la puerta abierta para hacerse cargo de una adaptación de la clásica saga "Star Trek". Al tratarse de un remake, ¿efectivamente esta sería su última película?.

Esa fue la consulta que le realizaron al cineasta en Cinemablend, si esta adaptación sería una especie de "laguna" en su filmografía. El director fue claro: "Si hiciera Star Trek, me comprometería con ella. Es mi última película. No debería haber nada ambiguo sobre ello. No sé si voy a hacerla, pero podría pasar".

Tarantino ha puesto énfasis en diversas entrevistas que su película número 10 será la última, para luego enfocarse en guiones de teatro y libros de cine.

Es ahí donde "Star Trek" aparece con fuerza, con un guión ya presentado a Paramount a la espera de que el estudio le dé finalmente la aprobación.

A la espera de eso, Quentin Tarantino estrenará el próximo mes de agosto su novena cinta "Once upon a time in Hollywood".