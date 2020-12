Tom Hanks quedó irreconocible con el corte de pelo que usará en su nueva película

El actor Tom Hanks sorprendió al mundo al mostrar el corte de pelo que tuvo que realizarse para "Elvis", la biopic sobre el "rey del rock and roll" donde interpretará a su manager, el "coronel" Tom Parker.

En una entrevista con The Graham Norton Show, el protagonista de "Forrest Gump" estaba dando detalles de la cinta que dirigirá Baz Luhrmann cuando decidió mostrar su nuevo look. "Déjame mostrarte el horrible corte de pelo que me tuve que hacer. ¡Míralo!", gritó mientras sacaba el jockey que llevaba puesto.

Por breves instantes se pudo ver a Hanks con su cabeza casi completamente calva, a excepción de sus sienes y su nuca. "Con esto asusté a los niños, me quiero disculpar por haber mostrado eso", bromeó el actor tras revelar fugazmente su nuevo look.

Este será el primer papel de Tom Hanks luego de que a comienzos de este año él y su esposa, la actriz Rita Wilson, se contagiaran de coronavirus mientras trabajaban en Australia, precisamente para esta producción.

La película biográfica de Elvis Presley, que estará protagonizada por Austin Butler, se estrenará el 5 de noviembre de 2021.