Tom Hardy afirmó que las mejores escenas de "Venom" fueron eliminadas

El actor inglés Tom Hardy declaró en una entrevista que todas sus escenas favoritas de la película "Venom", que protagoniza encarnando a Eddie Brock, fueron eliminadas de la cinta, generando polémica a horas de su estreno.

El filme de Sony Pictures, centrado en uno de los villanos más clásicos de los cómics de Spider-Man, pero separado del Universo Cinematográfico de Marvel (UMC, por sus siglas en inglés), llegará este jueves 4 de octubre en los cines chilenos.

En plena gira promocional, y en conversación con el medio Comics Explained, el británico fue consultado sobre su escena favorita de la producción, a lo que Hardy respondió: "Son escenas que no están en la película. Hay como 30 o 40 minutos de escenas que no están en esta película... ninguna de ellas. Escenas con muñecos locos, humor negro, etc. ¿Me entiendes? Nunca formaron parte del filme".

A su lado, estaba su compatriota y co-estrella en "Venom", Riz Ahmed, quien se animó en defender la película y argumentar que, tal vez, lasescenas más divertidas o las preferidas de Tom Hardy no tienen por qué ser las mejores.

Las palabras de Hardy se han hecho virales y se convierten en una polémica más en torno a la película, luego de que tras los primeros tráilers muchas voces dudaran de la versión del villano y del trabajo de efectos especiales en su traje, así como el hecho de que "Venom" tendría calificación PG-13 y no calificación para mayores de edad.