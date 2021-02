Tres películas, dos documentales y una serie en desarrollo sobre el "caso GameStop"

Durante los últimos días han surgido proyectos que pretenden llevar a la pantalla lo sucedido con la cotización al alta de acciones de GameStop, una empresa al borde de la quiebra que desbarató los planes de fondos multimillonarios.

Unos tres millones de usuarios de Reddit se organizaron para disparar la valoración de los papeles de compañías como GameStop, que pasaron de 37 a 380 dólares, con la idea de tumbar las operaciones especulativas de los "hedge funds".

Sobre este fenómeno, se preparan al menos seis producciones. Una de ellas es un proyecto de Netflix con una película protagonizada por el actor Noah Centineo ("A todos los chicos de los que me enamoré") con un guion redactado por Mark Boal, el mismo que escribió "The Hurt Locker", "Zero Dark Thirty" y "Triple Frontier".

Una segunda película está en desarrollo a cargo de MGM que se basa en el borrador del próximo libro "The Antisocial Network" de Ben Mezrich, quien escribió "The Accidental Billionaires" en el que se basó la cinta "The Social Network" de David Fincher.

Un tercer proyecto cinematográfico es el de HBO, aún sin título, que unirá a Jason Blum (productor de "Actividad Paranormal", "The Purge" y "Get Out"), Andrew Ross Sorkin (co-creador de "Billions") y Len Amato.

Chris Temple y Zach Ingrasci (dupla que ha dirigido "Living on One Dollar" y "Five Years North") dirigirán un documental sobre el caso, mientras que Jonah Tulis (el mismo detrás de "Guerra de consolas") comenzó a trabajar en otra producción que contará con muchos de los jugadores clave que creyeron en el valor de GameStop.

Y finalmente, ya se conoce que una serie limitada titulada "To the Moon" está en desarrollo a cargo de la compañía Pinky Promise. Tendrá una múltiple narrativa y se centrará en dos compañeros despedidos de GameStop.