Viggo Mortensen volverá a trabajar con David Cronenberg

La relación Viggo Mortensen y David Cronenberg ha dejado títulos como "A Dangerous Method", "A History of Violence" y "Eastern Promises". No se quieren quedar solo con eso.

Esto, porque volverán a colaborar en una película al mejor estilo del body horror que tanto caracterizó al cineasta canadiense en sus inicios.

"Tenemos algo en mente. Es algo que escribió hace mucho tiempo y nunca consiguió sacarlo adelante. Ahora lo ha refinado y quiere filmarlo. Con suerte, lo haremos este verano. Yo diría, sin revelar la historia, que se remonta un poco a sus orígenes. Es casi como una extraña historia de cine negro. Es perturbador y cercano a sus orígenes, aunque obviamente ha depurado mucho su talento con los años", sostuvo el actor a GQ.

Además de hablar de esta futura colaboración, mencionó el hecho de que Cronenberg nunca ha sido nominado a los Premios Oscar. "Lo que nunca he entendido sobre Cronenberg es que ha estado casi medio siglo haciendo películas, muchas películas realmente buenas. Él es uno de los maestros, ¿verdad? A pesar de eso debe luchar durante años para conseguir una financiación para unas películas que nunca son realmente caras".

"Siempre termina por debajo del presupuesto, o antes de tiempo. No desperdicia dinero. Sus películas no pierden dinero. A veces ganan algo de dinero. Es increíblemente fiable, profesional y creativo. ¿Por qué es tan difícil? No lo entiendo. ¿Por qué David Cronenberg nunca ha sido nominado por la Academia por escribir o dirigir una película? Eso es algo inexplicable para mí, pero así es la vida", señaló.