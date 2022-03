Warner Bros. posterga y adelanta estrenos del Universo de DC

Las próxima películas del Universo Extendido de DC sufrieron modificaciones en sus estrenos, entre ellas las secuelas de "Aquaman" y "Shazam".

Warner Bros. informó que postergó al menos tres películas: "Black Adam" pasó de julio al 21 de octubre de 2022; "Aquaman and the Lost Kingdom" pasó de diciembre al 17 de marzo de 2023; y "The Flash" pasó de noviembre al 23 de junio de 2023.

Asimismo, "Shazam! Fury of the Gods" se adelantó desde mediados de 2023 para el próximo 12 de diciembre de 2022.

WB también anunció otros cambios en sus películas, como "Willy Wonka" con Timothée Chalamet, que se postergó desde marzo de 2023 al 15 de diciembre de 2023, y "Megalodón 2", que ahora llegará en agosto de 2023.