Comic Con 2022: los paneles que se presentarán en San Diego

Entre este jueves 21 y el domingo 24 se realizará la versión 2022 de Comic-Con San Diego, que tendrá la presencia de compañías y elenco de las series más esperadas de los próximos meses.

Esta versión será la primera en formato presencial desde 2019 tras dos ediciones virtuales, por lo que se espera el retorno en masa del público que hace tres años había tenidos 130 mil asistentes.

Estos son los paneles más esperados de Comic-Con 2022:

El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder

Viernes 22 a las 13:30 horas de Chile

El elenco estelar de la próxima serie de "El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder" de Amazon estarán junto a los showrunners J.D. Payne, Patrick McKay y la productora ejecutiva Lindsey Weber para profundizar en la producción que debuta en septiembre.

The Walking Dead

Viernes 22 a las 16:30 horas

El elenco y el equipo creativo de la serie analizarán los muy esperados episodios restantes del drama apocalíptico de una década, que culminará este año con su temporada 11.

Warner Bros. y DC Comics

Sábado 23 a las 13:15 horas de Chile

Dwayne Johnson, Zachary Levi y varios invitados sorpresa serán parte del panel para presentar detalles de cintas como "Black Adam" y "Shazam. Furia de los Dioses". Los paneles de "Aquaman" y "The Flash" fueron cancelados.

Casa del Dragón

Sábado 23 a las 14:30 horas

El elenco de "Casa del Dragón" y George R.R. Martin, más el equipo creativo detrás de la precuela de "Game of Thrones" se presentarán para hablar sobre la próxima serie y su historia de la legendaria familia Targaryen en el apogeo de su poder.

Marvel

Sábado 23 a las 20:00 horas de Chile

El Presidente de Marvel Stuidos, Kevin Feige, estará en el Salón H para compartir detalles sobre los próximos proyectos de cine y series, como "Black Panther: Wakanda Forever", "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", "Guardians of the Galaxy 3" y "The Marvels", además de las series "Secret Invasion", "Ironheart" y "Armor Wars", entre otras.

Apple TV+

El servicio de streaming debuta en Comic-Con con "Severance" (Jueves 21 a las 18:30 horas de Chile) "For All Mankind" (viernes 22 a las 17:45 horas) y "Mythic Quest" (sábado 23 a las 19:00 horas).