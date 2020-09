¡Complicado escenario! Ruperto cumplirá un año sin trabajar en su circo

El estadillo social y posterior emergencia sanitaria afectó la vida laboral de muchos chilenos, especialmente a los microempresarios. Uno de ellos es Christián Henríquez, actor que durante años ha dado vida a Ruperto, querido personaje que se hizo popular en Morandé con Compañia de Mega.



Tras el 18 de octubre del 2019, el actor tuvo que cerrar su circo en la comuna de Colina y desde entonces mo ha podido retomar las funciones de su show. Muy pronto cumplirá un año sin trabajar en su espectáculo.

A fines del año pasado intentó reabrir las puertas del circo, pero fue amenazado.

“Me llegaron amenazas que me iban a quemar la carpa y tuve que bajarla (...) Desde octubre que estoy sin ingresos. Sólo tengo lo que gano en Morandé con Compañía y sería”, contó Henríquez a LUN este domingo.



Se acabaron los ahorros

“El chanchito se rompió hace rato. Estoy pasando por una situación bien crítica y muchas familias circenses están pasando por lo mismo, porque lo del estallido se alargó con esto de la pandemia. Los ahorros se ocuparon para comer, para pagar gastos, el teléfono, Internet. No he podido pagar mis deudas, porque no hay dinero para pagar gastos grandes”, expresó.