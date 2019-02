Dino Gordillo defiende su humor: La sociedad está muy grave

Dino Gordillo, que estará presentándose en el Festival de Viña el lunes 25 de febrero en la noche de Raphael y Yuri -que el mismo eligió-, llegó este jueves a la Quinta Vergara en familia para realizar su prueba de sonido.

El humorista, el único que ha estado antes sobre este escenario, defendió su manera de hacer humor, asegurando que "hemos llegado a un extremo muy grave, la sociedad está muy grave".

"Yo tengo muchos amigos gay, travestis, todo. Ahora estuve de vacaciones en el norte y hay un cabro que es gay que trabaja en Tongoy en la pescadería, yo le echo las tallas que no te imaginas ¿sabes cómo se divierte y se ríe? Me dice 'Dino, nosotros toda la vida hemos aguantado, no sé por qué ahora se pusieron graves, no sé por qué se pusieron ahora delicados, si toda la vida...'", relató.

El comediante añadió que "te entiendo porque hay muchos chicos que quedan marcados si tu eres hiriente, porque el humor... ¿por qué duró hasta el día de hoy Daniel Vilches? Porque Daniel Viches supo toda la vida dónde poner la puteada, dónde meter la xuxa y nunca lo hizo hiriendo a nadie y mientras tú hagas humor no menospreciando ni menoscabando a alguien ¿por qué se va a sentir alguien?".

"Entonces a qué traen humor si no podemos hacer chistes de política, de curas, de nada, mañana va a ser la asociación de suegras traumadas y ahora todas las suegras marchando por la Alameda, la ley suegra, no puedes decir suegra porque te vas a ir en cana", dijo.