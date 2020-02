Escultor de museo de cera se molestó por burlas de Kramer

En su aplaudida rutina en el Festival de Viña, Stefan Kramer se burló de la frente que tiene su estatua en el cuestionado museo de cera de Las Condes. Hasta un concejal UDI pidió que sacaran su figura si le molestaba tanto.

"Con todas las estatuas que se echaron en el estallido, por qué no se echaron esta weá", bromeó el imitador durante su rutina en el certamen viñamarino. El gran "defecto" de la figura es la frente, cada vez más rala del artista.

El escultor, Rómulo Aramburú, no se tomó con humor la frase de Kramer: "Lo que me molesta es que él dice que saquen ese personaje o por qué no lo quemaron. Eso es lo que me molesta. No estoy de acuerdo con que saquen la estatua del museo".

Sobre la figura, Aramburú contó que la cabeza con la que se basó para la figura se la pasó el mismo humorista. "Kramer, cuando habla, mira un poquito hacia arriba. Es un truco que él hace, porque se debe acomplejar por su frente", agregó el artista.

El momento:

El posteo de Kramer de junio, donde criticó la obra. "En el fondo yo creo que hay que reírse de uno mismo con la frente bien en alto! Le mando un cariñoso saludo al escultor, me tinca que es familiar de alguien que imite alguna vez", comentó: