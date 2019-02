Felipe Avello sumó más de 180 mil seguidores tras dar su Instagram en Viña

Parte de la exitosa rutina de Felipe Avello en Viña 2019 incluyó al humorista invitando al público a que lo siga por Instagram (@felipeavellosuazo), lo que tuvo sorprendentes efectos.

"Amigos, ¿por qué no me agregan a Instagram?... en Instagram me doy cero color", repitió algunas veces.

A las 00:30 de la madrugada, cuando hizo por primera vez la propuesta según LUN, su cuenta tenía 491 mil seguidores. En solo 15 minutos esa cifra subió a 513 mil y esta mañana superó los 674 mil, los que siguen aumentando rápidamente cada minuto.