Los dispares comentarios que generó Leonor Varela en la Gala de Viña

Leonor Varela llegó hasta la Gala de Viña 2019, con emotivos recuerdos de su hijo Matteo, quien falleció el año pasado.

"Era la manera más linda que tenia de estar con ustedes", comentó Varela. "Quiero representar a la mujer chilena, así somos".

Además, explicó el emotivo retrato de Matteo que dejó ver en sus redes sociales, indicando que "siempre viajamos con él, está con nosotros. Llevar su retrato es una manera de tenerlo fisicamente con nosotros".

Varela fue la responsable de inaugurar la alfombra roja y la primera sobre la que recayeron los dardos de la audiencia que observó la transmisión, al aparecer con un particular vestido.

Desde "envoltorio de dulce", pasando por "cortina de baño" y hasta "cubre camas", fueron algunas de las formas en que el público describió el atuendo de Varela.

Leonor Varela no se complicó con el vestido y pescó las cortinas del baño #GalaViña19 pic.twitter.com/tHMcW4kPp5

Leonor Varela está en boli así que nadie me la pela.

No puedo creer el vestido mal elegido de #LeonorVarela #GalaVina2019 #Gala

#GALAVIÑA19 no diré ni una wea sobre el vestido o peinado o algo de leonor varela !!! Es una ídola con solo estar presente en esta gala después de su perdida !!! Es bella y punto !!!

Leonor Varela aún no me decido si me gusta su vestido, lo unico que se es que es demasiada tela, sobre todo atras #gala2019 #galavina19