Pancho Saavedra se rió de las bromas que le hizo Fusión Humor

En su rutina, que terminó abruptamente, Fusión Humor interactuó con uno de los personajes que más se ha reído en la historia de la televisión chilena, el animador de Canal 13, Francisco Saavedra.

"Bodoque" saludó al conductor en pleno espectáculo y le dijo: "Buena, Pancho Saavedra. Estoy contento de que esté acá, porque usted se lo merece. Porque se ha sacado la chucha... en todos los capítulos de 'Lugares que hablan'".

Más allá de recordar las repetidas caídas del comunicador en el programa de Canal 13, el grupo no paró ahí. "Más encima se ríe por todo. Es que es una persona muy alegre. Sí, alegre...", prosiguió el grupo.

"¿Por qué no me pasai a dejar un poquito de alegría al camarín?", pregunto el "Cebolla" ,con picardía. "No lo llevís pal camarín, que se va a comer todas las hueás", remataron ante la risas del público.

El momento:

Ver esta publicación en Instagram ¡Grande @fusionhumoroficial! 🤣🤣🤣 Una publicación compartida por Pancho Saavedra (@franciscosaavedr) el 26 de Feb de 2020 a las 6:43 PST

El show completo. El momento ocurrió pasado los seis minutos y 50 segundos: