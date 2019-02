Productor ejecutivo del Festival de Viña explicó porqué se invitó gratis a Ana Tijoux

La primera gran polémica está viviendo la edición 2019 del Festival de Viña del Mar, luego que Ana Tijoux asegurara que la invitaron a ser parte de la obertura de forma gratuita.

"Me invitaron a tocar a beneficio al Festival de Viña, qué opinan? Vamos? He tocado muchas veces a beneficio gratis, en poblaciones, campamentos, colegios. Pero tocar gratis para ustedes?", escribió en su cuenta de Instagram.

En conversación con La Tercera, Pablo Morales, productor ejecutivo de Viña 2019, sostuvo que efectivamente la intérprete de "1977" fue invitada a participar de forma gratuita.

"Esta obertura a Lucho Gatica es la más importante que se ha hecho en la historia del Festival de Viña. Se invitó a todos los artistas como un homenaje a la voz chilena más grande que ha recorrido el mundo. Humberto Gatica (productor y jurado del Festival) los convocó y ya grabó las partes en su estudio. No hay pago, es una invitación a participar de este momento, es ad honorem. Se convidó simplemente a los que quisieran estar", señaló.

Dentro de su explicación, sostuvo que artistas como Beto Cuevas también estará en este homenaje, al igualque Francisca Valenzuela, Claudia Acuña, Denise Rosenthal, Américo, entre otros.

"Tiene todo el derecho a decirnos que no si ella quiere un pago. Pero así como nosotros la invitamos de manera privada y no por redes sociales, lo ideal es que ella hubiera usado las redes más directas para decir esto. No corresponde a una conversación privada hacer público lo que se habló", agregó Morales.

Por su parte, quien sí participará en la obertura es Beto Cuevas, quien también en el matutino defendió la decisión de Ana Tijoux y explicó su presencia. "Estoy completamente de acuerdo con Ana. Ninguna de las personas involucradas en el Festival está trabajando gratis y no tendría que ser diferente para ella como artista. Yo participaré en dicha apertura por mi gran amistad con Humberto Gatica y porque conocí y grabé junto al gran Lucho Gatica y quiero a través de mi participación homenajearlo".