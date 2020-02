Ricky Martin: Soy de los que exhorta al público a que vaya a las calles y exija lo que necesita

A horas de su regreso al Festival de Viña, Ricky Martin dio declaraciones sobre lo que mostrará en el escenario de la Quinta Vergara y también habló profundamente sobre las protestas que lideró en Puerto Rico y lo que se vive en el estallido social en Chile.

El puertorriqueño aseguró de entrada "que venir a Viña al principio de la gira es importante porque me da como un impulso. Dejaré mi alma en este escenario. Ojalá tuviese yo más tiempo para presentar toda mi historia", junto con decir que hará un repaso de su historia, mezclando canciones en español y en inglés.

Fue en julio pasado cuando Martin junto a Bad Bunny y Residente lideraron las protestas en Puerto Rico en contra del Gobernador y que terminaron con su renuncia.

"Me dicen 'tú no vives en Puerto Rico, no puedes opinar sobre lo que está pasando en Puerto Rico'. Tú no puedes decir eso porque yo me considero un ciudadano del mundo, yo soy puertorriqueño aunque haya nacido en la luna y vivir en Estados Unidos. Eso no hace que me preocupe menos por las necesidades de mi gente. Y sí, hablo de Puerro Rico pero hablo en nombre de toda la región", dijo el cantante.

"Al fin y al cabo, yo soy de los que exhorta al público que vaya a las calles y exija lo que necesita, como ciudadanos es nuestro derecho. Siendo firmes y contundentes pero con amor y dispuestos a dialogar, yo creo que ahí es donde ganamos todos", expresó..

El artista también dijo cosas como que es "importante que esta nueva generación de jóvenes se manifieste y hable de las cosas que necesiten" y "que entiendan lo que es la política de cada país para que se puedan expresar y exigir".

"Yo represento tantas cosas que es inevitable que a la gente se le active el pensamiento y los haga pensar", afirmó junto con decir que siente "mucha admiración por el pueblo chileno".

Finalmente, declaró que "las protestas son importantes, dejarle saber a los líderes de nuestros países qué es lo que necesitamos, siempre que lo hagamos de manera ordenada y tener un plan" y contó que en Puerto Rico "estábamos todos con una misión y era hacer lo que fuera necesario por encontrar justicia. Así fuese sacando a los líderes y empezando de cero, ¿por qué no?".

"Es importante exigir que se nos respete, pero de manera organizada. Si eres parte de ese movimiento, fantástico. Si no lo eres, ponte en los zapatos de la persona que exige lo que no tiene, eso es todo. Que Chile sirva como efecto dominó no solo para la región, sino que para todas las partes del mundo donde hace falta que se nos escuche. En Hong Kong pasa, también en República Dominicana en estos momentos que están exigiendo a los líderes que se nos respete.

En lo musical, Ricky Martin afirmó que en abril se editará su nuevo álbum de estudio y que volverá a Chile con shows propios en noviembre.