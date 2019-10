Viña 2020 incorpora nuevos artistas a su parrilla

Tras las confirmaciones de Mon Laferte y Ricky Martin para su edición 2020, el Festival de Viña del Mar sigue sumando artistas a su parrilla.

Según detalla La Tercera, la organización del certamen ya cerró acuerdo con tres números: la mexicana Ana Gabriel, el grupo estadounidense Maroon 5 y el baladista español Pablo Alborán.

Por su parte, la voz de "Simplemente amigos" volverá a por cuarta vez la Quinta Vergara tras su recordada actuación de 2014 y de sus presentaciones en 1995 y 1992.

En tanto, Pablo Alborán irá por su tercera ocasión en el festival (debutó en 2013 y volvió en 2016) y con su álbum "Prometo" de 2017 bajo el brazo.

Quién si debutará en el escenario es Adam Levine y su banda, hoy convertidos en uno de los artistas más populares en Estados Unidos. En febrero pasado los autores de "She will be loved" se presentaron en el masivo espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, el cual fue visto por más de 160 millones de personas.

El Festival de Viña del Mar 2020 se llevará a cabo entre el domingo 23 y el viernes 28 de febrero.