Jessica Chastain y Oscar Isaac se roban las miradas ¡Una acción jamás vista en la red carpet de Venecia!

Si creíamos haber visto todo en una alfombra roja estábamos equivocados. Este domingo, Jessica Chastain y Oscar Isaac, protagonistas de "Escenas de un matrimonio" pasaron por la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia y no sólo derrocharon estilo, sino también excentricidad.





Mientras los artistas posaban para las cámaras de los gráficos, el amigo de Pedro Pascal comenzó a besar el brazo de su colega y amiga por años. Lo más llamativo fue el remte, pues terminó oliendo la axila de la actriz.





Los actores mantienen una cercana relación desde que estudiaron juntos en la escuela de artes Juillard y hoy consagran esa amistad protagonizando la serie de HBO que verá la luz antes que finalice el 2021.





La particular acción de Isaac no sólo sorprendió a su compañera, sino también a todos los presentes. Por supuesto, rápidamente se transformó en viral de redes sociales. ¡Mira!

im sorry but I HAVE TO GIVE IT A SOUNDTRACK!!!! pic.twitter.com/aVNAW6wEfJ