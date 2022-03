McCartney y Diana Ross encabezan el regreso de Glastonbury

El festival Glastonbury anunció su parrilla de artistas para su esperada edición 2022, la primera que realizarán desde 2019 y desde que inició la pandemia del Covid-19.

El cartel está encabezado por el ex The Beatles Paul McCartney y el rapero Kendrick Lamar, quienes iban a cerrar la cancelada versión de 2020. Además se incluyó entre los platos fuertes a la joven Billie Eilish y a la cantante Diana Ross.

Además la oferta incluye a artistas como Robert Plant, Herbie Hancock, Doja Cat, Lorde, Noel Gallagher, Olivia Rodrigo, Pet Shop Boys y St. Vincent, entre muchos otros.

Creado en 1970 inspirado en la cultura hippie y con más de 200 mil asistentes en su última edición, Glastonbury es considerado hoy como uno de los festivales pagados más masivos e importantes del planeta.

Glastonbury 2022 se llevará a cabo entre el 22 y el 26 de junio de 2022.

Here is the first Glastonbury Festival 2022 line-up poster, which includes our final two Pyramid Stage headliners: @PaulMcCartney (Saturday) and @kendricklamar (Sunday). Many more acts and attractions still to be announced. pic.twitter.com/Tgo4HYMb6l