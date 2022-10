Álvaro Salas se reunió con hombre que lo hizo viral en Instagram, pero causó molestia en Twitter

Cada lunes a las 10 de la mañana un chiste de Álvaro Salas se repite en las redes sociales.

Se trata de parte de su rutina en el Festival de Viña del año 2000, donde preguntó: "¿Se han dado cuenta que en este país hay mucha gente floja? Tengo un compadre que (...) el otro día me dijo '¿Qué día es hoy, compadre?' Lunes; '¿Y qué hora es?' Las 10 de la mañana. 'Chuuu, que se me ha hecho larga esta semana'".

El breve relato del llamado "rey del chiste corto" se volvió viral, pues cuentas en diversas redes sociales lo publican sagradamente cada lunes exactamente a las 10:00 horas (GMT -4).

Más de dos décadas después del chiste, el mismísimo Álvaro Salas se reunió con el hombre que revivió la broma en Instagram y se tomaron un café en Ñuñoa, según detalló LUN.

Rodrigo Guerrero, de 31 años, contó al diario que la idea se le ocurrió después de una fiesta con un grupo de amigos, en la que vieron rutinas antiguas de humoristas en Viña. "Salió este chiste de las 10 de la mañana y nos reímos caleta", dijo el ingeniero en marketing que creó la cuenta @lunes10am en abril pasado.

"Un día me dio like el Instagram de Álvaro Salas, puso el chiste en su perfil y me escribió por interno para agradecerme por revivir la broma", recordó Guerrero, quien después coordinó la junta y hasta invitó al humorista a que cuente unos chistes para su matrimonio.

La idea nació en Twitter

Para algunos usuarios de redes sociales, esta reunión fue toda una sorpresa pues la cuenta de Instagram (con 13 mil seguidores) es posterior a una de Twitter, también llamada @lunes10am, que fue creada en enero para repetir el chiste semanalmente y que tiene 6 mil seguidores.

"Un saludo para el amigo que tomó la idea de este bot, bajó este mismo video y tres meses después la llevó a instagram para, en estos dias, aparecer en los medios como el creador porque "se le ocurrió con unos amigos". La hiciste", le escribieron desde la cuenta en la red social del pajarito azul.

