Complicaciones de salud obligan a Mauricio Medina a usar silla de ruedas

El comediante Mauricio "Indio" Medina habló sobre las complicaciones de salud que experimentó en el mes de agosto y que hoy lo tienen sentado en una silla de ruedas, todo eso ad portas de su primer espectáculo virtual agendado para este 1 de octubre.

En conversación con Lun el ex Dinamita Show contó que un descuido en su diabetes, producto de la pandemia y del estrés laboral, lo condujo a estar dos semanas hospitalizado y a recibir dos cirugías de limpieza quirúrgica donde se le extrajo un segmento de la planta de su pie derecho.

"Llegué al hospital con un coma diabético", recuerda Medina sentado en la silla de ruedas con la que salió de alta del Hospital Barros Luco. "Al principio uno siempre reniega de estar en silla de ruedas, pero es parte del cuidado. No me queda otra porque no puedo caminar", enfatiza, para luego bromear con que "tengo que andar en la silla, mi camioneta nueva 2x2".

Actualmente el "Indio" visita el hospital tres veces a la semana para someterse a curaciones en la herida de su pie. Este proceso, según dice, podría extenderse hasta por tres o cuatro meses. "Va evolucionando bien, rápido. Pero son varias etapas", sostuvo.

"Los diabéticos somos mentirosos. Yo me engañaba a mí mismo y mira cómo terminé. No es una buena idea", reflexiona el humorista, quien durante la pandemia dejó de asistir a los controles de su diabetes, comenzó a fumar una cajetilla de cigarrillos diaria y vivió una especie de estrés con la organización de un evento de humor.

Para alivinar el complejo momento que atraviesa Mauricio Medina realizará un espectáculo virtual este 1 de octubre con entradas a través de Passline a un valor de $5.000. "Estuve mal, pero ya no y quiero reírme de la situación porque no he podido levantarme con el pie derecho", agregó sobre su show.