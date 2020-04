Desafío al desnudo: Jóvenes sin ropa se hacen tendencia en TikTok

En los últimos días, a propósito del aislamiento en todo el mundo por la pandemia del coronavirus, se viralizaron varios videos en TikTok de jóvenes que se sumaron al #NakedChallenge, un desafío en el que se desnudan completamente para sorprender a sus parejas, mientras están jugando videojuegos o concentrados en otra cosa.

Los resultados han sacado puras risas a los usuarios de redes sociales, sobre todo cuando no todo ocurre según lo esperado.

Muchos reaccionan con sorpresa o dejando todo lo que estaban haciendo, aunque en el caso de un sujeto su suegra fue la más impactada.

I did a tik tok challenge where you walk in naked while your husband/boyfriend is playing their game to see thei reaction and I didn’t realize I walked in naked with the blinds all open 😂 pic.twitter.com/DWBQSfStGE — Nikki 🌻 (@nikkipooooooh_) March 28, 2020

I did the walkout naked challenge on my mans why he act like he ain’t ever seen me naked before 😂 pic.twitter.com/qW0NoE1ueN — baby from the block (@babyassdee) March 29, 2020