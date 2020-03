A los 81 años murió el cantante country Kenny Rogers

El cantante estadounidense de música country Kenny Rogers, con una exitosa carrera de seis décadas, falleció a los 81 años de edad, según ha comunicado la familia del artista.

El músico murió la noche del viernes en su domicilio de Sandy Springs, en el estado de Georgia, por causas naturales, en su casa y rodeado de sus seres queridos, según un comunicado publicado por su entorno en la cuenta oficial de Twitter del artista.

El texto destaca la carrera de más de seis décadas de Rogers y su "marca indeleble" en la música americana y en millones de personas de todo el mundo.

Rogers deja un legado con canciones como "The Gambler," "Lady," "Islands In The Stream," "Lucille," "She Believes In Me" y "Through the Years".

La familia Rogers indicó que celebrará una reducida ceremonia privada por la emergencia del coronavirus y espera poder celebrar públicamente la vida del músico con sus amigos y fanáticos más adelante.

