Arctic Monkeys y Guns N' Roses encabezarán el festival Glastonbury 2023

El legendario festival Glastonbury anunció a los primeros artistas para su edición de 2023, la cual se realizará entre el 21 y el 25 de junio.

Las bandas Arctic Monkeys y Guns N' Roses encabezan un cartel de artistas diverso y que ya cuenta con más de 30 actuaciones confirmadas. La organización detalló que estas dos bandas protagonizarán los shows de cierre en el escenario Pirámide el viernes 23 y sábado 24 de junio, respectivamente.

Entre ellas también destaca Elton John, Lizzo, Lana del Rey, Cat Stevens, Lil Nas X, Manic Street Preachers, Royal Blood y Thundercat, entre muchos otros.

En las próximas semanas el evento anunciará más artistas.

Esta será la edición número 40 del Festival Glastonbury, el cual volvió a realizarse en 2022 tras dos años de suspensión debido a la pandemia del coronavirus.

