Ariana Grande estrena su nuevo disco "Positions"

La estrella global del Pop y artista de ventas multiplatino, Ariana Grande, lanzo este viernes su esperado nuevo álbum "Positions", su sexto trabajo de estudio.

Ariana ya lo anunciaba a través de sus RRSS hace pocos días, donde fue revelando todo los detalles de este trabajo, que incluyó el pasado 23 de octubre el estreno del primer single que lleva el mismo título "Positions". Esta canción debutó en el #1 en listas digitales de todo el mundo, marcando tendencia en YouTube y RRSS también en Chile.

El disco contiene un total de 14 canciones y entre ellas, colaboraciones muy especiales, como son la de Doja Cat en "Motive", The Weeknd en "Off the table" o Ty Dolla $ign en la canción "Safety net".