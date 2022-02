Aseguran que The Weeknd regresará a Sudamérica en el verano de 2023

El canadiense The Weeknd, una de las figuras musicales del último tiempo, tendría asegurado su vuelta a Sudamérica para inicios de 2023 con su próxima gira mundial.

Según el periodista brasileño José Norberto Flesch (que días atrás había reportado un show de The Rolling Stones), las presentaciones en Sudamérica, que incluirían un show en Chile, están previstas entre febrero y marzo de 2023 como parte de la gira mundial After Hours til Dawn Stadium Tour.

Sería el retorno del músico a Sudamérica seis años después tras su debut en marzo de 2017, con una presentación en Lollapalooza Chile de ese año.

La próxima gira del canadiense estaba programada para 2020, en ese entonces para promocionar su álbum "After Hours", pero la pandemia obligó a posponerla hasta este año. De hecho, el artista iba a anunciar las fechas este jueves pero el estallido del conflicto entre Ucrania y Rusia.

"Desafortunadamente, ahora estoy viendo lo que está sucediendo con el conflicto y me detendré en el anuncio de mañana. Rezo por la seguridad de todos", escribió esta madrugada.

unfortunately i’m just now seeing what’s happening with the conflict and will pause on tomorrow’s announcement. i pray for everyone’s safety. 🙏🏾